روبيو: معارضون لمادورو وصلوا إلى الولايات المتحدة بفضل عملية إنقاذ ناجحة

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّ خمس شخصيات من المعارضة الفنزويلية كانوا لاجئين منذ أكثر من عام داخل السفارة الأرجنتينية في كراكاس "أصبحوا الآن آمنين على الأراضي الأميركية" بفضل "عملية إنقاذ ناجحة".

وقال روبيو في منشور على منصة إكس إنّه بعد عملية دقيقة، أصبح جميع الرهائن الآن آمنين على الأراضي الأميركية.

وأكّد أنّ الولايات المتّحدة ترحّب بنجاح عملية إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى نظام مادورو في السفارة الأرجنتينية في كراكاس.

ووصف المعارضين بأنهم أبطال فنزويليون.

وأعرب الوزير الأميركيّ عن أسفه لأنّ "نظام مادورو غير الشرعيّ قوّض المؤسّسات الفنزويلية وانتهك حقوق الإنسان وعرّض أمننا الإقليميّ للخطر".