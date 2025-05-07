فقدان مقاتلة أميركية من طراز إف-18 في البحر الأحمر

فُقدت مقاتلة أميركية من طراز إف-18 في البحر الأحمر، بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات هاري إس ترومان، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع تقريبًا، وفق ما أكّد مسؤولان أميركيان.





أوضح المسؤولان، أنّ الطائرة لم تتمكن من التوقف بشكل صحيح بعد هبوطها على حاملة الطائرات.

وقال أحدهما إنّ الطيارين قفزا بالمظلة قبل سقوط الطائرة في الماء، وتم انتشالهما بواسطة طائرة هليكوبتر خاصة بالإنقاذ.

وأشار أحد المسؤولين إلى أنّ التقييمات الطبية أظهرت أن الطيارين أصيبا بجروح طفيفة، ولم يصب أي من الأفراد العاملين بالمدرج بأذى.

وكانت شبكة سي.إن.إن أول من أورد نبأ الحادثة.