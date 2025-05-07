حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تنفي التنسيق مع أميركا بشأن إستقبال مهاجرين

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الأربعاء أنها ترفض استخدام الأراضي الليبية "كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها وتتمسك بحقها في حماية السيادة الوطنية".



وأكدت الحكومة عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين.



وجاء البيان بعد أن ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ربما تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا.