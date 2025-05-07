الكرملين: محاولة أوكرانيا شن هجمات على موسكو قبل العرض العسكري للحرب العالمية الثانية "عمل إرهابي"

رأى الكرملين اليوم الأربعاء أن محاولة أوكرانيا شن هجمات بالطائرات المسيرة على موسكو خلال الليل قبل الذكرى الثمانين لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية أظهرت عزم كييف على ارتكاب "أعمال إرهابية".



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن روسيا تفعل ما بوسعها لضمان أمن الاحتفالات المقرر أن يحضرها هذا الأسبوع زعماء من أنحاء العالم، من بينهم رئيسا البرازيل والصين.