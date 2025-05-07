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اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

أخبار دولية
2025-05-07 | 12:28
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اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل
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اشتعال الجبهة بين الهند وباكستان وسقوط 38 قتيلا على الأقل

تبادلت الهند وباكستان عمليات القصف العنيف الأربعاء ما أسفر عن 26 قتيلا في الجانب الباكستاني و12 في الطرف الهندي، في أخطر مواجهة عسكرية بين القوتين النوويتين منذ عقدين.

ومنذ هجوم 22 نيسان الذي أودى بحياة 26 شخصا في كشمير الهندية، تصاعد التوتر بين البلدين المتخاصمين منذ تقسيم البلاد في 1947.

وتحوّل التوتر مواجهة عسكرية ليل الثلاثاء الأربعاء، بينما سارعت بكين ولندن إلى عرض وساطتهما لنزع فتيل الأزمة، ودعت الأمم المتحدة وموسكو وواشنطن وباريس والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس.

وتبادل الجيشان القصف المدفعي على طول الحدود المتنازع عليها في كشمير بعد ضربات هندية على أراضٍ باكستانية ردا على اعتداء باهالغام.

وقال وزير الدفاع الهندي رجنات سينغ إن الضربات اقتصرت على "معسكرات إرهابية" حدّدت بعناية.
 

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