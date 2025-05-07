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33 قتيلا في القصف الإسرائيلي على مطعم في غزة
أخبار دولية
2025-05-07 | 13:07
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33 قتيلا في القصف الإسرائيلي على مطعم في غزة
أعلن الدفاع المدني أن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 33 جراء القصف الجوي الإسرائيلي على مطعم في حي الرمال في غرب مدينة غزة الأربعاء، بينما أصيب أكثر من 80 بجروح.
وقال الناطق باسم الجمعية محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "طواقم الدفاع المدني والمسعفين ومواطنين متطوعين نقلوا 33 شهيدا على الأقل وأكثر من 80 مصابا حوالي نصفهم من الأطفال وبعض النساء، جراء غارة إسرائيلية"، مشيرا الى أن "المطعم كان مكتظا بمواطنين يحصل بعضهم على وجبات طعام كمساعدات، والمنطقة مكتظة بالمارة والباعة وأصحاب البسطات الصغيرة".
أخبار دولية
قتيلا
القصف
الإسرائيلي
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