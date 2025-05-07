السفن الإسرائيلية ستبقى "عرضة للاستهداف" قبالة اليمن رغم اتفاق مع واشنطن

غداة إعلان وقف الضربات الأميركية على اليمن والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن والحوثيين بوساطة عُمانية، أكّد مسؤول حوثي أن السفن الإسرائيلية ستبقى "عرضة للاستهداف" في الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن.وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة فرانس برس إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل"، وأنها إذا مرّت "قد تكون عرضة للاستهداف".وأضاف العجري أن "إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".وأكّد العجري أن الحوثيين سيهاجمون السفن الإسرائيلية "فقط".