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نتانياهو يشكك بمصير ثلاثة رهائن محتجزين في غزة

أخبار دولية
2025-05-07 | 16:08
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نتانياهو يشكك بمصير ثلاثة رهائن محتجزين في غزة
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نتانياهو يشكك بمصير ثلاثة رهائن محتجزين في غزة

شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء بمصير ثلاثة من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023، عقب تقارير متضاربة بشأنهم.

وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه على تلغرام "نعلم بشكل مؤكد أن 21 رهينة على قيد الحياة، ولا جدال في ذلك، وهناك ثلاثة آخرين لا نعرف للأسف ما إذا كانوا على قيد الحياة".

وأضاف "لذا المؤكد هو أن 21 (أحياء) ولكننا لن نتخلى عن أي أحد، لا الثلاثة المتبقين ولا كل الآخرين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن ثلاثة من الرهائن في قطاع غزة لقتوا حتفهم، لافتا إلى أن 21 فقط ما زالوا على قيد الحياة.

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