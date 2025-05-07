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الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين
أخبار دولية
2025-05-07 | 16:10
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الشرع يؤكد إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين
أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأربعاء أن دمشق تجري عبر وسطاء "مفاوضات غير مباشرة" مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة وكررت تهديداتها للسلطات الجديدة فيها.
وقال الشرع خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه "بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين".
وأكّد الشرع "نحن نحاول ان نتكلم مع كل الدول التي لديها تواصل مع الجانب الاسرائيلي للضغط عليهم للتوقف عن التدخل في الشأن السوري واختراق اجوائه وقصف بعض منشآته".
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