بوتين شكر نظيره الصينيّ: الدولتان تقفان معًا الآن في مواجهة "النازية الجديدة"

شكر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين نظيره الصينيّ شي جين بينغ على مشاركته في احتفالات في مناسبة الذكرى الثمانين للنصر "المقدس" على أدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

ولفت إلى أنّ الدولتين تقفان معًا الآن في مواجهة "النازية الجديدة".

وقال بوتين لشي: "النصر على الفاشية الذي تحقق بعد تضحيات هائلة له أهمية كبرى وباقية... مع أصدقائنا الصينيين، نقف بحزم لحراسة تلك الحقيقة التاريخية وحماية ذكرى أحداث سنوات الحرب ومواجهة المظاهر الحديثة للنازية الجديدة والنزعة العسكرية".

وشدّد شي على أنّ البلدين بصفتهما من القوى العالمية ومن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدوليّ، سيعملان معًا لمواجهة "الأحادية والاستقواء" في إشارة ضمنية فيما يبدو إلى الولايات المتحدة.

وأكّد أنهما "سيروجان بشكل مشترك لوجهة النظر الصحيحة عن تاريخ الحرب العالمية الثانية وسيحميان سلطة ووضع الأمم المتحدة وسيدافعان بعزم عن حقوق ومصالح الصين وروسيا والأغلبية العظمى من الدول النامية".