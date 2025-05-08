روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة إختراق حدود كورسك الروسية مرتين

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية حاولت مرتين اختراق حدود منطقة كورسك الروسية.



ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من ساحة المعركة.



وأكدت وزارة الدفاع أن روسيا لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، الذي أعلنته في الفترة من الثامن حتى العاشر من أيار، بينما انتهكته كييف 488 مرة.



وتتهم كييف أيضًا موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات.

