منظمة العفو الدولية: قوات الدعم السريع السودانية تستخدم أسلحة صينية وفرتها الإمارات

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الخميس بأن الإمارات العربية المتحدة زودت قوات الدعم السريع أسلحة صينية تستخدمها في الحرب التي تخوضها منذ عامين ضد الجيش السوداني.



وأورد التقرير أن "أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الامارات تصديرها من الصين تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة الى استخدامها في دارفور، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".