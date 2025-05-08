الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على السيارات والطائرات الأميركية ردا على ترامب

هدّد الاتحاد الأوروبي الخميس، بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو بينها السيارات والطائرات، إذا فشلت المفاوضات الهافة إلى تعليق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية على المنتجات الأوروبية.وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت "مشاورات عامة" حول قائمة طويلة من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة من المحتمل أن تطالها الرسوم الجمركية الأوروبية.وتشمل القائمة معدات كهربائية وبطاريات وأجهزة منزلية، ومنتجات زراعية (فواكه وخضر) أو منتجات زراعية غذائية مثل المشروبات الروحية بينها النبيذ والبوربون.وأكدت المفوضية أن هذه الواردات قد تكون "عرضة لإجراءات انتقامية" إذا أبقت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية التي تستهدف صادرات الاتحاد الأوروبي، بعد المفاوضات الحالية.توازيا، ستحيل بروكسل التدابير التجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية.وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم "قريبا" طلبا لإجراء مشاورات مع المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا، في إطار أول خطوة تتخذها ضمن إجراء لتسوية النزاعات، بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة.وتندد المفوضية الأوروبية بـ"الانتهاك الصارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية" وتعتزم "تأكيد أهمية احترام القواعد الدولية".وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ما زالت "ملتزمة تماما" إيجاد حلول تفاوضية مع واشنطن.وقالت في بيان "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات جيدة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستعداد لكل الاحتمالات".