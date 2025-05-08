الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على السيارات والطائرات الأميركية ردا على ترامب

أخبار دولية
2025-05-08 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على السيارات والطائرات الأميركية ردا على ترامب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم على السيارات والطائرات الأميركية ردا على ترامب

هدّد الاتحاد الأوروبي الخميس، بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو بينها السيارات والطائرات، إذا فشلت المفاوضات الهافة إلى تعليق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية على المنتجات الأوروبية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها أطلقت "مشاورات عامة" حول قائمة طويلة من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة من المحتمل أن تطالها الرسوم الجمركية الأوروبية.

وتشمل القائمة معدات كهربائية وبطاريات وأجهزة منزلية، ومنتجات زراعية (فواكه وخضر) أو منتجات زراعية غذائية مثل المشروبات الروحية بينها النبيذ والبوربون.

وأكدت المفوضية أن هذه الواردات قد تكون "عرضة لإجراءات انتقامية" إذا أبقت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية التي تستهدف صادرات الاتحاد الأوروبي، بعد المفاوضات الحالية.

توازيا، ستحيل بروكسل التدابير التجارية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة على منظمة التجارة العالمية.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستقدم "قريبا" طلبا لإجراء مشاورات مع المنظمة الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا، في إطار أول خطوة تتخذها ضمن إجراء لتسوية النزاعات، بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وتندد المفوضية الأوروبية بـ"الانتهاك الصارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية" وتعتزم "تأكيد أهمية احترام القواعد الدولية".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ما زالت "ملتزمة تماما" إيجاد حلول تفاوضية مع واشنطن.

وقالت في بيان "نعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات جيدة تعود بالنفع على المستهلكين والشركات على جانبي الأطلسي. وفي الوقت نفسه، نواصل الاستعداد لكل الاحتمالات".
 

أخبار دولية

الأوروبي

السيارات

والطائرات

الأميركية

ترامب

LBCI التالي
دوي انفجار في مدينة لاهور في شرق باكستان
الامارات "لا تعترف" بقرار الحكومة السودانية قطع العلاقات الدبلوماسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-26

فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يأسف "بشدة" للرسوم الجمركية الأميركية على السيارات

LBCI
أخبار دولية
2025-04-09

الاتحاد الأوروبي يعتمد حزمة تعرفات أولى ردا على رسوم ترامب

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-04

الإتحاد الأوروبي: الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك تهدد الإستقرار الإقتصادي

LBCI
أخبار دولية
2025-03-26

ترامب يعلن خططا لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:31

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية وشركات تشغيل موانىء بسبب النفط الإيراني

LBCI
أخبار دولية
14:27

مسؤولان أميركيان لرويترز: طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين هنديتين

LBCI
أخبار دولية
14:23

بوتين يبدي ثقته بمواصلة الحوار البناء مع البابا الجديد

LBCI
أخبار دولية
14:21

فون دير لاين تؤكد أن البابا الجديد يلهم العالم بإلتزامه تحقيق السلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-01

قرار من وزير الداخلية في شأن وقف سير الدراجات النارية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-05-05

في مجال الصحة النفسية... علماء يبتكرون برامج دردشة قائمة على الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار دولية
2025-04-15

موفد ترامب: بوتين منفتح على اتفاق سلام دائم مع أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2025-04-26

اختتام الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية - الأميركية في مسقط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

إسرائيل تكثف عملها عند الجبهات كافة... ولاسيما الجبهة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سلاح المخيمات من أولويات المرحلة وقبله "حركة" حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بين مراقبة الحدود وتنظيم القنب… نواف سلام يطلق وعود الإنماء في البقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

إسرائيل توسع عملياتها شمال الليطاني بزنار نار غير مسبوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مشاكل النافعة… في مرمى الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إنتخاب نبيل كرم رئيسًا للنادي اللبناني للسيارات والسياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

العين على محافظة عكار يوم الأحد…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مدخل مرفأ بيروت يتحرر: إزالة 250 تعديًا وطي صفحة من الفوضى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:08

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:27

مصادر “الأخبار”: ضغوط أميركية على لبنان لتثبيت الاتفاقية التي وُقّعت مع قبرص عام 2007

LBCI
خبر عاجل
12:10

الدخان الابيض يتصاعد في الفاتيكان معلنًا انتخاب بابا جديد

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف المحلية ٨-٥-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
13:19

البابا روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر أصله من أميركا الشمالية وهو أول أميركي ينتخب لهذا المنصب

LBCI
خبر عاجل
13:17

إنتخاب الكاردينال روبيرت بريفوست الذي اختار إسم ليو الرابع عشر حبرًا أعظم خلفًا للبابا الراحل فرنسيس

LBCI
آخر الأخبار
04:28

غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
02:29

سلام في بعلبك... جولة في محافظة البقاع الشماليّ

LBCI
خبر عاجل
15:03

تصاعد الدخان الأسود في الفاتيكان في إشارة إلى عدم انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More