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كالاس: معظم دول الإتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر
أخبار دولية
2025-05-08 | 10:27
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كالاس: معظم دول الإتحاد الأوروبي تتفق على أن الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول التكتل في بولندا أن معظم الدول الأوروبية تتفق على أن الوضع في غزة غير قابل للاستمرار ويتدهور بسرعة.
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