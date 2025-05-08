أميركا تفرض عقوبات على مصفاة نفط صينية وموانىء بسبب النفط الإيراني

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانىء في الصين بسبب شراء النفط الإيراني.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات تشغيل محطات موانىء في الصين.



وتعد هذه أحدث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب، في إطار تكثيف جهودها لقطع عائدات صادرات إيران، وسعيها للضغط على طهران لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي.