إنتخاب الكاردينال الأميركي بريفوست بابا للفاتيكان

أعلن أحد كبار الكرادلة أمام الحشود في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان اليوم الخميس انتخاب الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست بابًا جديدًا وزعيمًا للكنيسة الكاثوليكية، وأنه سيتخذ اسم البابا ليو الرابع عشر.



وقال البابا ليو الرابع عشر من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في أول كلمة علنية له بعد انتخابه لمنصب البابا "السلام عليكم جميعًا".