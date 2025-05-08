إسرائيل تتطلع إلى تعزيز العلاقات مع الفاتيكان بعد انتخاب البابا الجديد

اعرب الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتزوغ عن امله بتعزيز العلاقات بين بلاده والكرسي الرسولي بعد انتخابات البابا ليو الرابع عشر.



وقال هرتزوغ في بيان: "نتطلع الى تعزيز العلاقات بين اسرائيل والكرسي الرسولي، وكذلك الصداقة بين اليهود والمسيحيين في الارض المقدسة والعالم اجمع".