زيلينسكي يأمل أن يواصل البابا الجديد دعم أوكرانيا

هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البابا الجديد ليو الرابع عشر الخميس، آملًا أن يواصل الفاتيكان دعم كييف "أخلاقيًا وروحيًا" من أجل "استعادة العدالة وتحقيق السلام الدائم مع موسكو".



وقال زيلينسكي في منشور على موقع "اكس" إن "أوكرانيا تقدر بشدة موقف الكرسي الرسولي الثابت في مجال احترام القانون الدولي، مع إدانة العدوان العسكري للاتحاد الروسي على أوكرانيا وحماية حقوق المدنيين الأبرياء".