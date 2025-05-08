فون دير لاين تؤكد أن البابا الجديد يلهم العالم بإلتزامه تحقيق السلام

وجهت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين الخميس "تهانئها الصادقة" الى البابا الجديد ليو الرابع عشر، مشيدةً بالتزامه تحقيق السلام.



وقالت فون دير لاين: "نأمل أن تتسم بابويته بالحكمة والقوة في وقت يلهم العالم بالتزامه من اجل السلام والحوار".