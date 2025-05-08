بوتين يبدي ثقته بمواصلة الحوار البناء مع البابا الجديد

تمنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "النجاح" للبابا الجديد لاوون الرابع عشر الخميس، معربًا عن أمله أن يجري البابا الأميركي "حوارًا بناءً" مع الكرملين.وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين: "أنا واثق بأن الحوار والتعاون البناءين القائمين بين روسيا والفاتيكان سيستمران في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".