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مسؤولان أميركيان لرويترز: طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين هنديتين

أخبار دولية
2025-05-08 | 14:27
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مسؤولان أميركيان لرويترز: طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين هنديتين
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مسؤولان أميركيان لرويترز: طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت مقاتلتين هنديتين

صرح مسؤولان أمريكيان لرويترز بأن طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل أمس الأربعاء، ما يمثل إنجازًا كبيرًا للطائرات الحربية الصينية المتطورة.

وردًا على سؤال حول تقرير رويترز، قال متحدث باسم القوات الجوية الهندية إنه ليس لديه تعليق.

وتراقب واشنطن عن كثب أداء طائرة حربية صينية رائدة مقارنة بمنافسة غربية، وذلك لتكوين صورة أوضح حول أداء بكين في أي مواجهة محتملة بشأن تايوان أو منطقة المحيطين الهندي والهادي الأوسع.

وأشار أحد المسؤولين الأميركيين، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن هناك ثقة كبيرة في أن باكستان استخدمت طائرة جيه-10 صينية الصنع لإطلاق صواريخ جو-جو على طائرات حربية هندية، ما أدى إلى إسقاط طائرتين على الأقل.

وقال المسؤول الآخر إن طائرة هندية واحدة على الأقل تم إسقاطها كانت طائرة فرنسية الصنع من طراز رافال.

وأكد المسؤولان أن طائرات إف-16 الباكستانية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، لم تستخدم في عملية الإسقاط.

ولم تعترف دلهي بفقدان أي من طائراتها، بل قالت إنها نفذت ضربات ناجحة ضد ما وصفته بالبنية التحتية "الإرهابية" داخل باكستان.

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