أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية وشركات تشغيل موانىء بسبب النفط الإيراني

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عقوبات على مصفاة نفط صينية خاصة وشركات تشغيل موانىء في الصين بسبب شراء النفط الإيراني قبل جولة رابعة متوقعة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.



وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مصفاة شركة خيبي شينهاي للكيماويات وثلاث شركات لتشغيل محطة في ميناء دونجيينغ في إقليم شاندونغ الصيني. وقالت الوزارة إن هذه الكيانات اشترت أو سهلت توصيل نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات.



وتعد هذه أحدث مصفاة صينية مستقلة تستهدفها إدارة ترامب بعد إعادة فرض سياسة "أقصى الضغوط" التي تهدف إلى قطع عائدات صادرات إيران والضغط على طهران لإبرام اتفاق لكبح برنامجها النووي والتوقف عن تمويل جماعات مسلحة في الشرق الأوسط.



وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأميركي في بيان: "الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط على جميع عناصر سلسلة إمدادات النفط الإيرانية لمنع النظام من توليد الإيرادات لتعزيز أجندته المزعزعة للاستقرار".



ومن المرجح أن تعقد أحدث جولة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة خلال مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية.



وقالت مصادر مطلعة إن العقوبات السابقة التي فرضت على اثنتين من شركات التكرير الصينية الصغيرة لشرائها النفط الإيراني تسببت في صعوبات في الحصول على النفط، ما دفعهما إلى وقف شراء النفط الخام وبيع المنتج تحت أسماء أخرى.



وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن هذه العقوبات بدأت أيضًا في ردع مصافي التكرير الصينية المستقلة الأكبر حجمًا عن شراء النفط الخام الإيراني.



ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك وسفارة الصين في واشنطن بعد على طلبات للتعليق.