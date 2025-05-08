مباحثات هاتفية بين زيلينسكي وترامب



اعلنت كييف مساء الجمعة ان اتصالا هاتفيا يتم بين الرئيسين الاميركي دونالد ترامب والاوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مصادقة البرلمان الاوكراني على اتفاق المعادن مع واشنطن.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الاوكرانية سيرغي نيكيفوروف للصحافيين ان "الرئيس الاوكراني يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس ترامب. سنعلن التفاصيل" بعد انتهاء المكالمة.