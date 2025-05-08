الفاتيكان: البابا لاون الرابع عشر يحتفل الجمعة بقداس مع الكرادلة

أعلن الفاتيكان أن البابا لاون الرابع عشر، سيحتفل الجمعة في الساعة 11،00 (9،00 ت غ) بقداس مع الكرادلة، في كنيسة سيستين، غداة انتخابه البابا السابع والستين بعد المئتين للكنيسة الكاثوليكية.



كذلك، سيترأس الحَبر الأعظم الجديد صلاة "ريجينا كويلي"، الأحد في الساعة 12،00 (10،00 ت غ) من شُرفة كاتدرائية القديس بطرس، على أن يلتقي صباح الاثنين الصحافيين العاملين في الفاتيكان، بحسب ما أوضح مُدير المكتب الإعلامي في الكُرسي الرسولي ماتيو بروني.



كما ودعا أول بابا أميركي في التاريخ، إلى "بناء الجسور" عبر "الحوار"، داعيا إلى "المضي قدما بدون خوف، متحدين، يدا بيد مع الله وبعضنا مع بعض".