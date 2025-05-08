قادة العالم يرحبون بانتخاب البابا لاوون الرابع عشر

رحّب قادة العالم بانتخاب روبرت فرنسيس بريفوست على رأس الكنيسة الكاثوليكية، وبدعوته الى السلام.وسيكون البابا الجديد، وهو الأول الآتي من الولايات المتحدة، والذي اتخّذ لنفسه اسم لاوون الرابع عشر، البابا ال267 للكنيسة الكاثوليكية.- ترامب: "شرف كبير"قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، "تهانينا للكاردينال روبرت فرنسيس بريفوست الذي أُعلن بابا للتو. إنه لشرف كبير أن يكون أول بابا أميركي. يا للحماسة ويا له من شرف عظيم لبلدنا". وأضاف "أتطلع إلى لقاء البابا لاوون الرابع عشر. ستكون لحظةً بالغة الأهمية!".- كولومبيا: "قائد للمهاجرين"كتب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على موقع "إكس"، في إشارة إلى السنوات التي قضاها لاوون الرابع عشر في البيرو، "إنه أكثر من مجرد أميركي". وأضاف "آمل أن يصبح قائدا عظيما للشعوب المهاجرة في العالم وأن يشجع إخواننا وأخواتنا المهاجرين من أميركا اللاتينية الذين يتعرضون للإذلال حاليا في الولايات المتحدة".- إسرائيل: "تعزيز العلاقات"أعرب الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتزوغ عن أمله في "تعزيز العلاقات بين إسرائيل والكرسي الرسولي، وكذلك الصداقة بين اليهود والمسيحيين في الأرض المقدسة والعالم أجمع"، مع انتخاب البابا الجديد.وتمنّى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "أن ينجح أول بابا من الولايات المتحدة في نشر الأمل والمصالحة بين جميع الديانات".- بوتين: "القيم المسيحية"قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة نشرها الكرملين "أنا واثق بأن الحوار والتعاون البنّاءين القائمين بين روسيا والفاتيكان سيستمران في التطور على أساس القيم المسيحية التي توحدنا".- ألمانيا: "الأمل"قال المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس متوجها الى البابا لاوون الرابع عشر الخميس بعيد انتخابه، "من خلال دوركم، تمنحون الأمل والتوجيه لملايين المؤمنين في كل أنحاء العالم خلال هذه الأوقات الصعبة".- إسبانيا: "حقوق الإنسان"أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن أمله في "أن تساهم بابويته في تعزيز الحوار والدفاع عن حقوق الإنسان في عالم يحتاج الى الأمل والوحدة".- بولندا: "توطيد العلاقات"قال الرئيس البولندي أندريه دودا الكاثوليكي المتدين مهنئا البابا "تقبّلوا تأكيد جمهورية (بولندا) استعدادها لمواصلة توطيد العلاقات الفريدة" مع الفاتيكان، "باسم القيم المشتركة والمسؤولية عن الصالح العام وتعزيز السلام في العالم".- الاتحاد الأوروبي: "الحكمة والقوة"قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "نأمل أن تتسم بابويته بالحكمة والقوة"، وأن "يلهم العالم بالتزامه من أجل السلام والحوار".- الأمم المتحدة: "التضامن والمصالحة"هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البابا لاوون الرابع عشر، معتبرا أن انتخابه يأتي في مرحلة "يحتاج فيها العالم الى الأصوات الأقوى من أجل السلام والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والتعاطف".وقال "أتطلع بفارغ الصبر الى مواصلة التعاون الطويل بين الأمم المتحدة والكرسي الرسولي (...) لإعلاء شأن التضامن وتعزيز المصالحة وبناء عالم عادل ومستدام للجميع".- لبنان: "تعزيز الحوار"عبّر الرئيس اللبناني جوزاف عون في بيان عن أمله أن يوفق البابا "في مساعيه لنشر رسالة المحبة والسلام في العالم أجمع، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وأن يكون عهده مليئا بالإنجازات التي تخدم الإنسانية جمعاء".- إيطاليا: "دعوة الى السلام"اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس أن خطاب البابا لاوون الرابع عشر بعد انتخابه "دعوة قوية إلى السلام والأخوة والمسؤولية". وكتبت على منصة "إكس"، "إيطاليا تنظر باحترام وأمل" إلى "إرثه الروحي الذي يندرج في النهج الذي رسمه البابا فرنسيس".- ستارمر: "انتخاب تاريخي"أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر بانتخاب "تاريخي" للبابا. وقال في بيان إن "انتخاب البابا لاوون الرابع عشر يشكل لحظة فرح عميق بالنسبة الى الكاثوليك في المملكة المتحدة وأنحاء العالم، ويفتح فصلا جديدا في قيادة الكنيسة وفي العالم".- ماكرون: "رسالة أخوية"دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تكون "البابوية الجديدة حاملة للسلام والأمل". وكتب على "أكس"، إنها "رسالة أخوية" إلى البابا الجديد لاوون الرابع عشر و"إلى جميع الكاثوليك في فرنسا والعالم". كما أشاد بـ "اللحظة التاريخية للكنيسة الكاثوليكية وملايين المؤمنين".- أوكرانيا: "الدعم الأخلاقي"أمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يواصل الفاتيكان، في ظل البابا الجديد، دعم كييف "أخلاقيا وروحيا" من أجل "استعادة العدالة وتحقيق السلام الدائم".وقال في منشور على موقع "أكس"، "أوكرانيا تقدّر بشدة موقف الكرسي الرسولي الثابت في مجال احترام القانون الدولي، مع إدانة العدوان العسكري للاتحاد الروسي على أوكرانيا وحماية حقوق المدنيين الأبرياء".- المجر: "لدينا أمل"قال رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان "لدينا بابا، لدينا أمل".- الأرجنتين: "الدفاع عن الحياة"أمل الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن يتردّد صوت البابا "بقوة" للدفاع "عن الحياة" وعن "الحرية" وعن "الملكية الخاصة".- المكسيك: "تلاق إنساني"قالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ان هناك "تلاقيا إنسانيا" مع البابا الجديد، "من أجل السلام والازدهار في العالم".- البرتغال: "معنى سياسي"اعتبر رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أن انتخاب البابا لاوون الرابع عشر يحمل "معنى سياسيا واجتماعيا"، معربا عن أمله أن "يتجسّد ببابوية تقوم على العمل الإيجابي بمعزل عن المعتقدات الأخرى".- البرازيل: "مواصلة الإرث"أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو دا سيلفا عن أمله أن يواصل البابا لاوون الرابع عشر "إرث" البابا فرنسيس، داعيا الى "مزيد من التضامن والإنسانية"، ومذكّرا بصفات فرنسيس الذي دافع عن البيئة والحوار مع كل الشعوب والسلام والعدالة الاجتماعية.