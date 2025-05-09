الجيش الإسرائيليّ: مقتل جنديين في اشتباك جنوب غزة

قُتل جنديان في اشتباك، في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وفي وقت سابق، قالت "حماس" إنّ مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع جنود إسرائيليين جنوب القطاع قرب رفح.