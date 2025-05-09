مصدران لموقع أكسيوس: ترامب اجتمع بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّ

اجتمع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّ رون ديرمر، وفق ما أكّد مصدران لموقع أكسيوس.



وأوضح المصدران أنّ الطرفين بحثا في المحادثات النووية مع إيران وحرب إسرائيل على غزة.



وعُقد الاجتماع في البيت الأبيض، ولم تُعلن عنه الولايات المتحدة ولا إسرائيل، وفقًا لأكسيوس.



وقال أكسيوس إنّ ديرمر التقى مع وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو الأربعاء وعقد عدة اجتماعات في البيت الأبيض منها الاجتماع مع ترامب.