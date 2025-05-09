سفير باكستان لدى الولايات المتحدة: الهند وباكستان أجرتا اتصالات

أجرت الهند وباكستان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القوميّ لكل منهما، وفق ما أكّد سفير باكستان لدى الولايات المتحدة رضوان سعيد شيخ، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن.