زيلينسكي لترامب: وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مؤشر حقيقيّ على التحرك نحو السلام

أبلغ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية، بأنّ وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا هو "مؤشر حقيقيّ" على التحرك نحو السلام مع روسيا.



كما أبلغه أنّ كييف مستعدة لتطبيقه على الفور.



وتحدث زيلينسكي مع ترامب خلال هدنة لثلاثة أيّام أعلنها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، تزامنًا مع إحياء الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية.



وقال زيلينسكي في خطابه المسائيّ عبر الفيديو: "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار كامل لمدة 30 يوما من اليوم، من هذه اللحظة".



وأضاف: "لكن يجب أن يكون حقيقيًا 30 يوما قد تصبح بداية سنوات من السلام".



وشدّد على أنّ وقف إطلاق نار طويل الأمد ويمكن تطبيقه سيكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام.



وأكد الرئيس الأوكرانيّ أنّ على روسيا أن تُثبت استعدادها لإنهاء الحرب، بدءًا بوقف إطلاق نار غير مشروط.