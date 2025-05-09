هجمات على طول الحدود الغربية للهند

شنّت القوات المسلحة الباكستانية هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة، وفق ما أعلن الجيش الهنديّ.



وقال الجيش إنّه نجح في صد هجمات الطائرات المسيرة.