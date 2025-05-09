وزارة الخارجية الأميركية: على وشك التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية أنّ التوصل إلى حل لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة هو "على بُعد خطوات".



كما أكّدت أنّ إعلانًا سيصدر قريبًا.



ولم تقدم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، خلال مؤتمر صحافيّ، تفاصيل تذكر في شأن الآلية الجديدة، لكنّها أشارت إلى أنّ "مؤسسة خيرية" ستنفذ خطة إيصال المساعدات.



وقالت بروس: "كنت أتمنى الإعلان عنها اليوم، لكن المؤسسة ستعلن عن ذلك قريبًا".



ورحبت بالتحركات الرامية إلى إيصال المساعدات الغذائية العاجلة إلى غزة سريعًا بطريقة تضمن وصول المساعدات الغذائية بالفعل إلى المستهدفين.