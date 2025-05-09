بريطانيا أعلنت فرض حزمة من العقوبات التي تستهدف روسيا

أعلنت بريطانيا فرض حزمة من العقوبات التي تستهدف روسيا.



وشملت تجميد أصول عدد من مسؤولي شركة تجارة النفط كورال إنرجي غروب (Coral Energy Group)، والتي تعرف حاليًا باسم 2ريفرز جروب (2Rivers Group).