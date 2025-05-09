متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور السعودية وقطر السبت

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الوزير عباس عراقجي سيزور السعودية وقطر السبت.



وقال أنّه سيشارك في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربيّ في الدوحة، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران الأحد.