مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى حكوميًا في بيلغورود الروسية

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية على تيليغرام اليوم الجمعة أن طائرة مسيرة أوكرانية هاجمت مبنى تابعًا لحكومة المنطقة في مدينة بيلغورود.



وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.