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أوامر باستئناف أعمال الحفر الاستكشافيّ في بحر قزوين

أخبار دولية
2025-05-09 | 04:41
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أوامر باستئناف أعمال الحفر الاستكشافيّ في بحر قزوين
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أوامر باستئناف أعمال الحفر الاستكشافيّ في بحر قزوين

أصدر وزير النّفط الإيرانيّ أوامر باستئناف أعمال الحفر الاستكشافيّ، في بحر قزوين، وفق ما أكّدت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
 

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