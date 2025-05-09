إنترفاكس: روسيا وأميركا ستجريان جولة محادثات أخرى بشأن إستئناف عمل سفارتيهما

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الجمعة عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا والولايات المتحدة تعتزمان عقد جولة أخرى من المفاوضات بهدف استئناف البعثات الدبلوماسية لكل منهما بالكامل.



ولم يكشف ريابكوف عن موعد الاجتماع المقرر.