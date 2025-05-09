جهاز الأمن الأوكرانيّ كشف شبكة تجسّس تديرها الدولة المجرية

كشف جهاز الأمن الأوكرانيّ شبكة تجسّس تديرها الدولة المجرية للحصول على معلومات مخابراتية عن دفاعات أوكرانيا.



وذكر الجهاز في بيان أنه اعتقل عميلين مشتبها بهما.



وقال إنّ المخابرات العسكرية المجرية هي التي كانت تشغلهما.



ولفت إلى أنّ هذه هي المرة الأولى في تاريخ أوكرانيا، التي تُكتشف فيها شبكة تجسس مجرية تعمل ضد مصالح كييف.



وأفاد جهاز الأمن الأوكرانيّ بأنّ المشتبه بهما عنصران سابقان في الجيش الأوكرانيّ.



وأشار إلى أنّ عميلًا في المخابرات العسكرية المجرية جندهما، وقدّم لهما مبلغًا ماليًا ومعدات خاصة للاتصالات السرية.



وأوضح أنّ مهمتهما كانت نقل تفاصيل إلى العميل الذي جندهم في شأن بطاريات الدفاع الجويّ وغيرها من القدرات العسكرية في منطقة ترانسكارباثيا في جنوب أوكرانيا والمتاخمة للمجر.