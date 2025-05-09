السفير الأميركي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة

أعلن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة، لكنها ستشارك في توفير الأمن.وتفرض إسرائيل حصارًا على القطاع منذ آذار.وأكد هاكابي في مؤتمر صحفي أن وصول المساعدات لا يتوقف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار.