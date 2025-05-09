الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيراً الى أن صفارات الإنذار انطلقت في مناطق عدة.



وأكد الحوثيون في اليمن، أنهم سيواصلون مهاجمة إسرائيل رغم اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

