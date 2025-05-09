ترامب: رسوم جمركية بنسبة 80% على الصين "تبدو مناسبة"

رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن رسوما جمركية أميركية على السلع الصينية بنسبة 80 بالمئة "تبدو مناسبة"، وذلك في وقت يستعد فيه ممثلون من البلدين لإجراء محادثات في مطلع الأسبوع المقبل لاحتواء حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



ومن المقرر أن يجتمع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير مع خه لي فنغ أبرز مسؤول اقتصادي صيني في سويسرا في محادثات قد تمثل الخطوة الأولى نحو حل النزاع التجاري بين البلدين.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "يتعين على الصين فتح سوقها أمام الولايات المتحدة.. سيكون ذلك الأمر جيدا بالنسبة لهم، الأسواق المغلقة لن تفلح بعد الآن".



وأضاف: "رسوم جمركية على الصين بنسبة 80 بالمئة تبدو مناسبة، الأمر متروك لسكوت بيسنت".