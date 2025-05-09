إيران توافق على عقد جولة رابعة من المحادثات مع أميركا في عُمان الأحد

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض الإيراني مع الولايات المتحدة أن طهران وافقت على عقد جولة رابعة من المحادثات النووية غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد في سلطنة عُمان.



وكانت الجولة الرابعة قد أرجئت بعدما تقرر عقدها في روما في الثالث من مايو أيار، وهو ما عزته عُمان إلى "أسباب لوجستية".

