الكرملين: نجري محادثات مع أميركا حول تدفق الغاز الروسي لأوروبا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤول بالكرملين قوله إن قضية شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا قيد المناقشة في محادثات بين روسيا والولايات المتحدة، مؤكدة تقريرا حصريا لرويترز أمس.



وقالت مصادر مطلعة على المناقشات الثنائية، إن إحياء الدور الروسي في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي قد يساعد في ترسيخ اتفاق للسلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن يوري أوشاكوف وهو مساعد بارز للرئيس الروسي قوله: "نحن نثير هذه القضية مع الأمريكيين" ردا على سؤال بشأن ما إذا كان إحياء إمدادات الغاز الروسية قيد المناقشة.



