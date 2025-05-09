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أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية
أخبار دولية
2025-05-09 | 17:42
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أوكرانيا تفرض عقوبات على شركات صينية وإيرانية
فرضت أوكرانيا عقوبات على شركة صينية وثلاث شركات إيرانية، بموجب مرسوم رئاسي.
وتشمل قائمة العقوبات شركة (سمارت كيت تكنولوجي) المحدودة من هونج كونج، وشركة ألوند للسيارات، وشركة بنيان دانش شرق الخاصة، وشركة بيشرو صنعت أسمان شريف الخاصة المسجلة في إيران.
ولم يُذكر في المرسوم أي سبب لفرض هذه القيود، لكن أوكرانيا اتهمت في السابق كلا من الصين وإيران بدعم المجهود الحربي الروسي.
أخبار دولية
عقوبات
شركات
صينية
وإيرانية
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