باكستان تشنّ هجوما جديدا بالمسيّرات على كشمير الهندية

نفذت باكستان هجوما جديدا بطائرات مسيّرة على الشطر الهندي من كشمير، وذلك لليلة الثانية تواليا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الدفاع الهندية وكالة فرانس برس.



من جانبه، أفاد رئيس الحكومة الإقليمية عمر عبد الله على حسابه على منصة "إكس" بسماع "انفجارات متقطّعة" في جامو حيث يتواجد، مضيفا أنّ المدينة غارقة في الظلام.