مصدر لرويترز: الولايات المتحدة وأوروبا تضعان اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف النار 30 يوما بأوكرانيا

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يضعون اللمسات الأخيرة على مقترح لوقف إطلاق النار 30 يوما في أوكرانيا، وسيفرضون في حال رفضه عقوبات مشتركة جديدة على روسيا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المصدر قوله إن المقترح لم يُقر بعد، وسيجري الانتهاء منه مطلع الأسبوع خلال قمة بأوكرانيا.