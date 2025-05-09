الكرملين: بوتين وترامب تبادلا التهاني بذكرى الحرب العالمية الثانية عبر مساعديهما

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تبادلا التهنئة عبر مساعديهما بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.



وقال مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للتلفزيون الرسمي: "تبادل الرئيس الروسي والرئيس ترامب، من خلال مساعديهما، التهاني بمناسبة احتفالنا المشترك".



واحتفلت روسيا بالذكرى السنوية للانتصار في الحرب اليوم بعرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو حضره عشرات من زعماء العالم، منهم الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء أن لين تريسي، السفيرة الأميركية لدى روسيا، لم تحضر العرض.