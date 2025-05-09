إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن... والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

أعلن الجيش الإسرائيليأنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.



ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان سلطنة عمان أنها توسطت في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، لكن الجماعة اليمنية قالت إن الاتفاق لا يتضمن وقف القتال مع إسرائيل.



وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الحركة أطلقت اليوم صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن غوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.



من جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل سترد بقوة في اليمن "في الوقت الذي تراه ضروريا"، واصفا صواريخ الحوثيين بأنها "إيرانية".