رئيسة سويسرا: اتفقنا مع الولايات المتحدة على تسريع محادثات التجارة

أعلنت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر أن بلادها اتفقت مع الولايات المتحدة على تسريع محادثاتهما التجارية.



وأكدت أن البلدين عازمان على التوصل إلى اتفاق بسرعة.



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع كيلر سوتر مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وكبير المفاوضين التجاريين جيميسون غرير في جنيف.