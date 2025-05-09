رئيس البرازيل ينتقد رسوم ترامب الجمركية خلال اجتماعه مع بوتين

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية والرسوم الجمركية الشاملة، معتبرا أنها تضر بالتعددية.وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث يشارك لولا في إحياء الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، والتي احتفلت بها روسيا اليوم بعرض عسكري كبير حضره أيضا الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال لولا خلال الاجتماع مع بوتين: "القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية أحادية الجانب على كل دول العالم تقوض الفكرة العظيمة المتمثلة في التجارة الحرة وتعزيز التعددية".وأعلن الزعيم اليساري أنه يعتزم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرازيل وروسيا، مشيرا إلى "المصالح السياسية والتجارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية" حيث يرى مجالا لزيادة التجارة.وقال لولا: "لدينا الفرصة في هذه اللحظة التاريخية لجعل علاقاتنا التجارية تنمو بوتيرة كبيرة"، مشيرا أيضا إلى أنه مهتم بالتعاون مع روسيا في بناء محطات نووية صغيرة الحجم.