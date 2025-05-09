ماكرون يدعو الى مقترح أميركي-أوروبي لهدنة في أوكرانيا معزز بـ"عقوبات هائلة"

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في التوصل إلى مقترح أميركي-أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، يلحظ فرض "عقوبات اقتصادية هائلة" في حال عدم احترامه.



وقال ماكرون لقناة تلفزيونية بولندية: "يجب أن يقول الروس نعم. ليس لثلاثة أيام لا، لثلاثين يوما".



وأضاف: "أملي هو أن نتوصل في الساعات والأيام المقبلة جميعا إلى تقديم التزام بوقف إطلاق النار، والقول إنه إذا انتهكه أحد الطرفين، ستكون هناك عقوبات اقتصادية هائلة".